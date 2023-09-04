Uzmanından rahim ağzı kanseriyle ilgili korkutan açıklama

Editör: Naim Arıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Aytakin Mahammadaliyeva, rahim ağzı kanseri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Kadınlarda genellikle yavaş ve belirti vermeden ilerleyen rahim ağzı kanserinin tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Op. Dr. Aytakin Mahammadaliyeva, “Hastalık ilerledikçe en yaygın belirtisi, vajinal kanamadır. Diğer belirtiler arasında cinsel ilişki sırasında ağrı veya kanama, vajinal akıntı, pelvik ağrı, idrar veya bağırsak sorunları, kilo kaybı görülebilir. Erken teşhis tedavi başarısını artırabilir. HPV aşısı, rahim ağzı kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynar” dedi.

Op. Dr. Mahammadaliyeva, rahim ağzı kanserinin (serviks kanseri veya rahim ağzı kanseri), rahim ağzının hücrelerinin anormal bir şekilde büyümesi ve bölünmesi sonucu oluştuğunu belirterek “Rahim ağzı, rahmin alt kısmında yer alan ve vajina ile rahmin birleştiği bölgeyi ifade eder. Rahim ağzı kanseri genellikle yavaş büyüyen bir kanser türüdür ve ilk aşamalarda genellikle belirti vermez. Ancak ilerledikçe veya tedavi edilmezse daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Rahim ağzı kanseri genellikle insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonuyla ilişkilendirilir. HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüstür ve rahim ağzı hücrelerinin anormal büyümesine neden olabilir. Genç kadınlar arasında daha yaygın olarak görülen bu virüs, çoğu zaman vücut bağışıklığı tarafından temizlenir. Ancak bazı durumlarda virüsün neden olduğu hücresel değişiklikler kansere dönüşebilir” diye konuştu.

RAHİM AĞZI (SERVİKS) KANSERİ NEDİR?

Rahim ağzı kanseri, ‘serviks’ denilen rahim ağzında gelişen bir kanser türüdür. Bu nedenle serviks kanseri olarak da adlandırılır. Rahim ağzının yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle ‘kanser öncülleri’ (CIN) denilebilecek hücreler ortaya çıkabilir. Kanser öncülleri erken saptanıp tedavi edilmediklerinde rahim ağzı (serviks) kanserine dönüşebilir.

Rahim ağzı kanseri, her yıl 500.000’den fazla kadını etkileyen, kadınlarda en sık görülen 5 kanser türünden biridir. Rahim ağzı kanseri evresine göre daha derin dokulara ve uzak organlara yayılım gösterebilir. Rahim ağzı kanseri, önlenebilen kanser türlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserine karşı etkin koruyuculuğu nedeniyle; yetişkinlere ek olarak erkek ve kız çocuklarının da aşılanmasıyla, HPV kaynaklı hastalıklar ile rahim ağzı kanserinin önümüzdeki yüz yıl içinde ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİNİN BELİRTİLERİ

-Karın bölgesinde, vajende şişkinlik ve doluluk hissi

-Karında ağrı ve acı

-İdrar yaparken zorlanmak

-Vücudun alt bölgesinde ve bacaklarda şişlik

-Böbreklerde ağrı

-Planlanmamış kilo kayıpları

-İştahsızlık

-Kemiklerde ağrı

-Yorgunluk, halsizlik

