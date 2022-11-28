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Uzmanından üçlü enfeksiyon tehdidine dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, viral solunum yolu hastalıkları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:40
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Uzmanından üçlü enfeksiyon tehdidine dikkat

Uzmanından üçlü enfeksiyon tehdidine dikkat
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İHA’nın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, son dönemde artan Covid-19, grip (influenza) ve RSV (Respiratory Syncytial Virus) enfeksiyonlarına karşı kamuya açık alanlarda maske kullanılması önerisinde bulunarak, “Kamuya açık alanlarda maske kullanılmaması veya toplu aktivitelerin artması, viral solunum yolu enfeksiyonu riskini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Her sonbahar ve kış aylarında, soğuk algınlığı ve mevsimsel grip gibi viral solunum yolu hastalıklarının çocuklarda arttığını ve eğitimlerine ara vermelerine neden olduğunu işaret eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu şunları ifade etti:

“Ancak bu yıl, her zamankinden daha fazla sayıda çocuk, acil servislere ve hastanelere başvurmaktadır. Covid-19, grip (influenza) ve RSV (Respiratory Syncytial Virus) enfeksiyonlarının sıklığı arttı. Covid-19’un etkili olduğu önceki kış aylarına göre kamuya açık alanlarda maske kullanılmaması veya toplu aktivitelerin artması, viral solunum yolu enfeksiyonu riskini artırmaktadır”

UZUN SÜREN ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

Sıklıkla baş ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı ve kas ağrı şikâyetleri ile başvuran hastalarda inatçı, uzun süren öksürüğün görülebildiğini belirten Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu şunları ifade etti:

“Covid-19 aşılamaları ve çoğu insanın Covid-19 geçirmesi sonucunda toplumda kısmi bir bağışıklık oluştu. Bu nedenle ikinci defa Covid-19 geçirenlerde ciddi hastalık riski azalmaktadır. Ancak özellikle tatil dönemlerinde aile ve arkadaşları ziyaret etmek için seyahat ederken, insanların tüm bu sağlık tehditlerine önlem alması gerekir. Kalabalık ortamlarda maske takılmalı, mesafe ve hijyene dikkat edilmeli ve odalar havalandırılmalıdır. Eksik olan Covid-19 aşıları tamamlanmalıdır. Kronik hastalığı olan kişiler ve ileri yaştakiler grip aşısı olmalıdır”
 

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