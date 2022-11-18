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Bu besinler hafızayı çelik gibi yapıyor

İnsanların sağlıksız ve dengesiz beslenmesi unutkanlık sorununu beraberinde getirdiği biliniyor. Bu süreçte yenilen besinlerin önemi artı. İşte hafızayı çelik gibi yapan besinlerin detayı…

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 13:12
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Uzmanlar açıkladı. Bu besinler hafızayı çelik gibi yapıyor

Bu besinler hafızayı çelik gibi yapıyor
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Sağlıklı besinlerin doğru miktarda tüketmenin insan sağlığına katkısı büyük olduğu vurgulandı. Hafıza ve unutkanlık sorunlarına da önerilen besinler dikkat çekti.

Yaban mersini:

Beyni serbest radikal hasarından korumada rol oynar. İçeriğinde bulunan antosiyanin adı verilen güçlü antioksidan maddesi sayesinde Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.

Balık:

Beyin fonksiyonlarında Omega-3 önemli bir yere sahip. Beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına fayda sağlar. Özellikle Omega-3 bakımından zengin olan besin somondur. Bunun yanı sıra uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı da bu mineral yönünden zengin balıklar arasındadır.

Bitter çikolata:

Beyin reseptörlerinin etkin hale gelmesi için endorfin salınımını fazlalaştırır. Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.

Yumurta:

İçeriğinde bulunan A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Bu sayede hafızanın güç kazanmasına yardımcı olur.
Kuruyemiş ve tohumları: Ruh halini olumlu yönde etkiler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif (bilişsel) fonksiyonları arttırır. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yarar sağlar.

Kırmızı lahana:

Beyinde hücre hasarını azaltmak ve ayrıca uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır. Kırmızı soğan da bir seçenektir.

Ispanak:

E vitamini bakımından zengin olan ıspanak, B grubu vitaminler ve folat içerir, hafızayı güçlendirir.

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