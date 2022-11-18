﻿Bu besinler hafızayı çelik gibi yapıyor

Sağlıklı besinlerin doğru miktarda tüketmenin insan sağlığına katkısı büyük olduğu vurgulandı. Hafıza ve unutkanlık sorunlarına da önerilen besinler dikkat çekti.
Yaban mersini:
Beyni serbest radikal hasarından korumada rol oynar. İçeriğinde bulunan antosiyanin adı verilen güçlü antioksidan maddesi sayesinde Alzheimer ve bunamaya karşı faydalıdır.
Balık:
Beyin fonksiyonlarında Omega-3 önemli bir yere sahip. Beyin fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına fayda sağlar. Özellikle Omega-3 bakımından zengin olan besin somondur. Bunun yanı sıra uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı da bu mineral yönünden zengin balıklar arasındadır.
Bitter çikolata:
Beyin reseptörlerinin etkin hale gelmesi için endorfin salınımını fazlalaştırır. Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
Yumurta:
İçeriğinde bulunan A, B, B12 ve D vitamini açısından zengindir. Bu sayede hafızanın güç kazanmasına yardımcı olur.
Kuruyemiş ve tohumları: Ruh halini olumlu yönde etkiler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif (bilişsel) fonksiyonları arttırır. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yarar sağlar.
Kırmızı lahana:
Beyinde hücre hasarını azaltmak ve ayrıca uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır. Kırmızı soğan da bir seçenektir.
Ispanak:
E vitamini bakımından zengin olan ıspanak, B grubu vitaminler ve folat içerir, hafızayı güçlendirir.
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