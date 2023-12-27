Kan grubunuza göre ne yenilmesi gerektiği belli oldu. Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar, kan grubunuza uygun besinleri seçmenin daha sağlıklı olduğunu söyledi.

İşte kan gruplarınıza göre tüketmeniz gereken besinler:

0 KAN GRUBU:

0 kan grubu, avcı ve etobur atalarımızın kan grubudur. Bu nedenle, bu kan grubundaki insanlar kırmızı etten vazgeçemezler.

0 Grubu'nun yediği besinler bunlardır:

Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz ürünleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli

A KAN GRUBU:

A kan grubu, ilk vejetaryen atalarımızın kan grubudur. Bu gruptaki insanlar, enfeksiyonlara karşı çok dirençlidir ve kolera ve çiçek gibi hastalıkları yendikleri bilinmektedir.

A Grubu'nun yediği besinler bunlardır:

Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balık ya da tavuk eti, sebze, brokoli, havuç, balkabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler

B KAN GRUBU:

Bu kan grubu, sindirim sistemi güçlü olan atalarımızın kan grubudur. Beslenmelerinde çok katı kuralları yoktur.

B Grubu'nun yediği besinler bunlardır:

Sütlü besinler, dana ve hindi eti, balık, (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri hariç), zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, patates, lahana ve mantar.

AB KAN GRUBU:

A ve B gruplarının karışımı olan bu kan grubu çok nadir görülür. Yani; A ve B'nin modern karışımıdır. Çevresel değişikliklere uyum sağlayan beslenme özelliklerine sahiptir.

Sindirim sistemi hassastır. Bağışıklık sistemi güçlüdür.

AB Grubu'nun yediği besinler bunlardır:

Domates, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta