Kan grubunuza göre ne yenilmesi gerektiği belli oldu. Uzmanlar açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Kan grubunuza göre ne yenilmesi gerektiği belli oldu. Uzmanlar açıkladı
Uzmanlar kan grubunuza uygun besinleri seçmenin daha sağlıklı olduğunu ifade ederek uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, kan grubunuza uygun besinleri seçmenin daha sağlıklı olduğunu söyledi.

İşte kan gruplarınıza göre tüketmeniz gereken besinler:

0 KAN GRUBU:

0 kan grubu, avcı ve etobur atalarımızın kan grubudur. Bu nedenle, bu kan grubundaki insanlar kırmızı etten vazgeçemezler.

0 Grubu'nun yediği besinler bunlardır:

Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz ürünleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli

A KAN GRUBU:

A kan grubu, ilk vejetaryen atalarımızın kan grubudur. Bu gruptaki insanlar, enfeksiyonlara karşı çok dirençlidir ve kolera ve çiçek gibi hastalıkları yendikleri bilinmektedir.

A Grubu'nun yediği besinler bunlardır:

Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balık ya da tavuk eti, sebze, brokoli, havuç, balkabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler

B KAN GRUBU:

Bu kan grubu, sindirim sistemi güçlü olan atalarımızın kan grubudur. Beslenmelerinde çok katı kuralları yoktur.

B Grubu'nun yediği besinler bunlardır:
Sütlü besinler, dana ve hindi eti, balık, (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri hariç), zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, patates, lahana ve mantar.

AB KAN GRUBU:

A ve B gruplarının karışımı olan bu kan grubu çok nadir görülür. Yani; A ve B'nin modern karışımıdır. Çevresel değişikliklere uyum sağlayan beslenme özelliklerine sahiptir.

Sindirim sistemi hassastır. Bağışıklık sistemi güçlüdür.

AB Grubu'nun yediği besinler bunlardır:

Domates, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta

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