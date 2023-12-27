Soğukta üşütmediniz sistitsiniz

Sistit, genellikle kadınlarda görülüyor. İdrar yolu enfeksiyonunun bir türü. Hastalık ağrı ve sancı veriyor. Zam kaybedilmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Aksi taktirde böbreklerde ya da mesanede kalıcı hasarlar bırakabiliyor.

Sistit kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülüyor. İdrara çok çıkma ve idrar yaparken yanma ilk belirtileri ve mutlaka bir doktora gidilmesi gerekiyor.

İŞTE DİĞER BELİRTİLERİ VE NEDENLERİ

Anüste yaşayan bakteriler, bazen mesaneye ulaşıyor bakteri sayısı artınca sistit oluşuyor. Hafif sistit olunduğunda bir keç gün içinde iyileşme görülüyor fakat sürdüğünde iş ciddiye biniyor. Ağır vakaların acil doktora gitmesi gerekiyor.

Kasık ve anüse yayılan ağrı,

Seks sırasında hissedilen ağrı,

Kötü kokulu ve bulanık idrar,

Kasıkta ve göbek deliğinin altında ağrı,

İdrarda kan görülmesi,

İdrar yaparken yanma ve ağrı,

Sık idrara çıkma ihtiyacı,

Terleme, ateş,

Yorgunluk ve halsizlik,

Kusma ve mide bulantısı,



İŞTE KORUNMA YOLLARI

İlişki sırasında yeterli kayganlığın sağlanması,

Ters ilişkiye girilmemesi

Günde 8 bardak su içilmesi,

Kahve, çay, şarap ve diğer içeceklerin çok az tüketilmesi,

Menopoz sonrası dönemdeyseniz östrojen içeren kremlerin kullanılmaması,

Genital bölgenin ıslak bırakılmaması,



İç çamaşırlarının bakımlı ve temiz olması,

Tuvalet yapıldıktan sonra önden arkaya doğru silinmesi,



Tuvaletin son damlasına kadar yapılması,

Seksten sonra on dakika içinde idrar yapılması,



