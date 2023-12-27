Yeni yılın ilk sabahına aman dikkat

Milyonlarca insan yılbaşı kutlamalarında yedi içti eğlendi ve sabah oldu yeni bir yıa girdi. Peki akşamdan kalanlar yeni yılın ilk gün ne yapmalı, nasıl kendine gelmeli, nelerle beslenmeli? İşte yanıtları:

Hafif bir kahvaltı yapın. Masanızda mutlaka protein, lifli ve karbohhidrat mutlaka olsun.

Gün içinde mutlaka en az 2 litre su tüketin.

Haşlanmış, ızgara, fırında pişen besin maddelerini tercih edin.

Pilav, makarna yemeyin.

Ekmeğin çavdarlı olanını tercih edin.

Mutlaka baharat kullanın.

Yoğurt tüketin.

Bitki çayları için

Bir saate yakın yürüyün.

Uyandığınızda çörçil hazırlayarak için.



Mutlaka bir adet yumurta yiyin..