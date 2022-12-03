﻿Tuvalette cep telefonu kullanmanın sağlığa büyük zararları. Uzmanlar açıkladı

Habertürk’ün haberine göre; NordVPN tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, ankete katılanların yüzde 65'i (ankete katılan 9 bin 800 yetişkinden) telefonlarını tuvalette kullandıklarını ifade etti. Bu alışkanlığın yeni olmadığı, insanların onlarca yıldır tuvalette kitap ve dergi okudukları belirtilirken, cep telefonlarının giderek küçük ve daha taşınabilir olmasıyla bir anda bu cihazların tercih edilmeye başlandığı dile getirdi.

Pek çok insan, tuvalete cep telefonuyla giriyor. Washington Post'ta yer alan habere göre, söz konusu konuyla ilgili birkaç anket gerçekleştirildiği bildirildi.

Alışkanlıklar, odaklanma ve insan davranışı hakkında yazan yazar ve öğretim görevlisi Nir Eyal, “Dünyada iki tür insan var” diyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tuvalette telefonunu kontrol eden insanlar ve tuvalette telefonunu kontrol etme konusunda yalan söyleyen insanlar.”

TUVALETTE 30 DAKİKA KALIYORSANIZ DİKKAT

Yazar ve öğretim görevlisi Eyal, “Telefonunuzu birkaç dakika tuvalete götürüp işinizi yapmanızda ve sonra çıkmanızda bir sakınca yok ama 'çocuklarımla olmayı planlamıştım ama tuvalette 30 dakika kaldım, TikTok veya Instagram'da gezindim' derseniz, dikkatiniz dağılmış demektir. En iyi tavsiye: zamanınızı ne yapmak istediğinizi bilmek, böylece zamanınızı tuvalette boşa harcamak yerine o şeyi yaparak geçirmek önceliğiniz olur” sözlerini kullandı.

“Telefonların dikkat dağıtmasının nedeni yüzde 90 içimizde olup bitenlerden kaynaklanıyor” diyen Eyal, şunları söyledi:

“Can sıkıntısı, yalnızlık, yorgunluk, belirsizlik, stres, kaygı. Bu duyumlar bizi mevcut gerçekliğimizden kaçış aramaya yönlendirir ve bu problemle ilgili yapılacak önemli şeylerden biri, tıpkı diğer dikkat dağıtıcı şeyler gibi, kendimize şu soruyu sormaya neden olur: 30 dakika boyunca tuvalete gittiğimde neyden kaçıyorum? Telefonumda takılırken hangi duyguyu hissetmemeye çalışıyorum? Çocuklarım çok mu yaramaz? İşim mi çok zor? Sıkıldım, halsizim, stresliyim ve bu sorunlardan kurtulabiliyor muyum? Bununla başa çıkmazsak, sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkacağımızı bilmezsek, bence her zaman dikkatimizi dağıtacak bir şey buluruz. Bu yüzden unutmayın: Vaktinizi nasıl harcadığınızı düşünün ve ellerinizi yıkayın.”

TELEFONLA TUVALETTE OTURMAK SAĞLIKLI MI?

NYU Langone'dan Gastroenterolog Dr. Roshini Raj, “Genellikle ortalama olarak yaklaşık 10 dakikadan fazla zaman harcanmamalı” dedi.

Raj, tıptaki pek çok şeyde olduğu gibi, herkese uyan tek bir yanıt olmadığını belirterek, üç potansiyel noktaya dikkat çekti.

İlk olarak, uzun süre oturmak hemoroide (kabızlık), bazen anal bölgede ağrılı şişkin damarlara yol açabilir. Bunlardan bazıları, tuvaletin benzersiz tasarımından kaynaklanıyor. Tuvalette oturulan pozisyonda yerçekimi her şeyin biraz sarkmasına yol açıyor ve bu da damarlar üzerinde baskıya neden oluyor. Yani kendinizi zorlamasanız bile damarlara bir miktar baskı uygulanıyor.

HEMOROİDE NEDEN OLABİLİYOR

Vücudun kendi sinyallerini görmezden gelme riski de mevcut. Peristalsis, dışkıyı bağırsaktan rektuma hareket ettiren ilerleyici kasılmaların adıdır. Ancak uzun süre tuvalette oturmak ve hiçbir şey yapmamak bu süreci engelleyebilir.

Raj şunları ifade etti:

“Çok uzun süre oturuyorsanız ve tuvalete gitmiyorsanız, bu tür bir süreç gerçekten durur. Vücudunuz bu sinyalleri de tanımamaya başlayabilir, bu nedenle tuvalette uzun süre oturursanız ve gerçekten bağırsak hareketi yapmazsanız bu durum kabızlığa yol açabilir”

Bir başka bariz faktör ise; tuvaletlerin kirli olması. Araştırmalar, tuvalet sifonunun patojenleri aerosol haline getirebileceğini ve onları yakındaki yüzeylere yayabileceğini gösteriyor. Örneğin, telefonunuzu tuvaletteki lavaboya koyarsanız, o da bu durumdan etkilenir.

Tuvalette iyi hijyen uygulanmadığı için gıda zehirlenmesi geçiren veya farklı sorunlar yaşayan birçok insan gördüğünü söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Video oyunları oynuyorsanız veya telefonunuzu tuvalette kullanıyorsanız, muhtemelen cihazınızda istemediğiniz pek çok şeye dokunuyorsunuzdur.”