Uzmanlar beklenen Marmara depreminden sonra yaşanacak en büyük tehlikeyi açıkladı

İstanbul Deprem Seferberlik Planı Toplantısında gelen uyarı, beklenen Marmara depreminin gerçekleşmesine durumuna dair endişeleri tetikledi.

E-5'i çevreleyen büyük yapılar deprem durumunda ulaşımı engelleme riski oluşturuyor. Üstelik yapılan tespitlere göre bu binaların bir kısmının 'kırılgan' olduğu ortaya çıktı.

AVCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE TEHLİKE SAÇIYOR

NTV'nin haberine göre; uzmanlara göre E-5 karayolu için en büyük tehlike Avcılar ve Küçükçekmece'de. Çünkü bu 2 ilçede E-5'in bitişiğinde büyük yapılar bulunuyor ve bu yapılar uzmanlara göre büyük tehlike saçıyor.

E-5 İÇİN KAPANABİLİR UYARISI

Bu binaların oluşturduğu riske ilişkin konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe şunları söyledi:

"Bunların bir bölümünün hem zemin özellikleri, binaların yaşını da ortaya koyduğumuzda bu bölgedeki binaların bir bölümünün kırılganlığını tespit ediyoruz. Bu yapılar kırıldığında E-5'i kapatma, E-5'teki ulaşımın kesintisiz olarak sürmesini engelleme riski taşıyorlar. Arama-kurtarma çalışmalarından lojistiğe kadar birçok kişinin aksamasına da yol açabilir."

ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Gökçe, bina güçlendirmesi kadar öncelik sıralamasının da önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Çürük zemindeki çürük yapılardan başlayarak bunları da öncelikle tahliye koridorlarındaki, ana ulaşım arterleri üstündeki yollardan, onların çevresindeki binalardan başlayarak yaparsak kolay müdahale edilebilir bir kent tasarlamış oluruz."

YENİ YOL AÇILMASI PLANLANIYOR

Kaçış ve tahliye güzergahlarına değinen Gökçe, "En temel yolumuz Basın Ekspres yolu. Buna alternatif hem Bağcılar'da hem Küçükçekmece'de kuzey-güney doğrultusunda yol açmak yönünde bir çaba içindeyiz" dedi.