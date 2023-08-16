Alman GFZ uzmanlarından Marmara için korkutan deprem tahmini

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) uzmanları, incelemeleri sonucunda Marmara Denizi’nde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebileceğini açıkladı.

Alman GFZ uzmanlarından Marmara için korkutan deprem tahmini

Son dönemde art arda gelen deprem açıklamalarına Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) uzmanlarının açıklaması da eklendi. DW Türkçe’nin haberine göre; GFZ’den sismoloji uzmanları Dirk Becker ile Marco Bohnhoff, Türkiye’deki tektonik yapıyı inceledikleri yeni araştırmalarında olası Marmara depremine ilişkin önemli bulgulara ulaştı.

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250 YILDA BİR ŞİDDETLİ DEPREM MEYDANA GELMİŞ

Araştırmalarında, İstanbul’un güneyindeki Marmara fay hattını “sismik boşluk” olarak tanımlayan uzmanlar, bu bölgede 7’nin üzerinde büyüklükte bir deprem beklendiği sonucuna vardı. İstanbul’da meydana gelen depremlerin tarihçesinin de her 250 yılda bir bu bölgede şiddetli bir deprem meydana geldiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken uzmanlar, en son 1766 yılında 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını belirtti.

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"DEPREM GECİKTİ"

Araştırmada, Avrasya ve Anadolu tektonik levhaları arasındaki sınır barındıran Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Ana Marmara Fayı’nın uzun süredir “aktifleşmediği” ve bu nedenle 7’nin üzerinde büyüklükteki bir depremin “gecikmiş olduğu” saptamasına yer verildi.

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KRİTİK İKİ FAY HATTI

Uzmanlar aynı zamanda, depremin İstanbul’un güneyindeki Kuzey Anadolu Fayı Hattı’nın Adalar fayı segmentinde meydana geleceği tahminini dile getirdi. Araştırmacılar, Marmara Denizi’nin batısındaki kilitli durumdaki Ganos fayı üzerinde de enerji biriktiğini belirterek kırılması durumunda depremin büyüklüğünün 7,4’ü de aşabileceği uyarısında bulundu.

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