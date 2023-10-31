Uzmanlar kanserin ilk belirtisini açıkladı

Kanserin ilk belirtisi soğuk algınlığıyla mı karıştırılıyor? İşin uzmanları konuya el attı. İşte ayrıntılar...

Uzmanlar kanserin ilk belirtisini açıkladı

Yapılan araştırmalar ve uzmanların açıklamaları, kanserin vücutta oluşmaya başladığı ilk anda belirti gösterdiğini söylüyor. Kanserin, vücutta oluşmaya başladığında verdiği sinyaller erken fark edilirse iyileşme şansı artıyor. Peki, kanserin ilk belirtisi nedir? İşte ayrıntılar...

Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.

KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

İşte kanserin belirtileri…

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa

Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz

Vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa

Şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız

Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa

Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız

Dışkınızda kan görüyorsanız

Mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa

Meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın, çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir.

Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa

Tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa

Yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa

İyileşmeyen yaralarınız varsa

İştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız


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