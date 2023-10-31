Uzmanlar kanserin ilk belirtisini açıkladı

Yapılan araştırmalar ve uzmanların açıklamaları, kanserin vücutta oluşmaya başladığı ilk anda belirti gösterdiğini söylüyor. Kanserin, vücutta oluşmaya başladığında verdiği sinyaller erken fark edilirse iyileşme şansı artıyor. Peki, kanserin ilk belirtisi nedir? İşte ayrıntılar...
Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.
KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.
İşte kanserin belirtileri…
Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa
Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz
Vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa
Şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız
Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa
Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız
Dışkınızda kan görüyorsanız
Mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa
Meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın, çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir.
Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa
Tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa
Yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa
İyileşmeyen yaralarınız varsa
İştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız