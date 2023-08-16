Uzmanlar ölüm riskini azaltan egzersizi açıkladı. Ömrünüze ömür katacak

Araştırmacılar, haftada 75 dakikalık orta düzeyde egzersizlerin erken ölüm riskini azalttığını duyurdu.

Uzmanlar ölüm riskini azaltan egzersizi açıkladı. Ömrünüze ömür katacak

Editör: Murat Öztürk

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmacılar, haftada 75 dakikalık orta düzeyde egzersizlerin erken ölüm riskini azalttığını açıklaması dikkat çekti.

Çalışmanın sonucunda, her gün çim biçmenin bile insan sağlığına büyük faydaları olduğu duyuruldu.

Çalışmaya dair bir başka çarpıcı sonuç ise hareketsiz yaşam biçimini benimseyen insanların, günde 11 dakika çim biçerek sağlıklarına olumlu katkılar sağlamaları oldu.

İŞTE O EGZERSİZLER…

Uzmanlar; her gün tempolu yürüyüş, dans, su aerobiği veya bahçe işleri gibi kısa orta dereceli egzersizlerin de erken ölüm riskini ciddi boyutta azalttığını, hatta kalp hastalıkları ve kanser olasılığını bile önlediğini dile getirdi.

30 milyondan fazla yetişkinin katıldığı çalışmada, 196 araştırma makalesi analiz edildi. Kişilerin egzersiz yaptıkça ölüm olasılıklarının azaldığı ortaya çıktı.

EGZERSİZ NEDİR?

Egzersiz, sağlığı iyileştirmek ve zindeliği korumak için kullanılan, vücudun herhangi bir bölümünü iyileştirmek amacıyla; planlanan, yapılandırılan ve tekrarlanan fiziksel aktivitelerdir.

Genellikle egzersiz sırasında ter atmak, hızlı nefes alıp vermek ve kalp atış hızının artması sıkça görülen etkilerdir.

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