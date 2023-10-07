Uzmanlardan evde yapılan turşu uyarıları

Editör: Erkavim Yıldırım

Yemeklerin yanında tüketilen ve metabolizmanın çalışmasında faydalı olduğu uzmanlar tarafından belirtilen turşu, kontrollü yenmesi gereken yiyecekler arasında yer alıyor.

Turşu, kış aylarında sıkça tüketilen ve sağlığa yararlı bir probiyotik gıdadır. Ancak turşu yemek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Yapıldığı yiyeceğe göre faydası artan turşunun tüketilmesindeki püf noktalara değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Cemre Balkan, önemli bilgiler verdi.

Cemre Balkan, kışın oldukça fazla ilgi gören turşunun evde yapılanının tüketilmesinin makbul olduğunu söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Cemre Balkan, turşunun ev yapımının daha sağlıklı olduğunu ve nasıl yapılacağına dair ipuçları verdi.

“TURŞU NASIL YAPILIR?”

Balkan, turşu yapmak için mevsiminde ve doğal sebze ya da meyveler seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Turşu kurulacak malzemelerin iyice yıkanması, temiz su ve kaya tuzu kullanılması gerektiğini anlattı.

Turşu suyu için 1 litre suya 1 su bardağı sirke ya da limon suyu ve 3 çorba kaşığı kaya tuzu karıştırılmasını önerdi. Turşunun daha iyi mayalanması için nohut, ekşi maya buğday ekmeği, limon kabuğu, ekşi erik ya da koruk gibi malzemeler eklenebileceğini söyledi.

Turşunun kavanozda hava almadan ve güneş görmeyen serin bir yerde 3-4 hafta bekletilmesi gerektiğini hatırlattı.

“EVDE YAPILAN TURŞU DAHA FAYDALI”

Cemre Balkan, turşunun içindeki sebzelere göre antioksidan, K vitamini ve B grubu vitaminler gibi faydalar sağladığını belirtti.

Ayrıca turşunun laktik asit bakterileri sayesinde bağırsak florasını düzenlediğini ve birçok hastalığa karşı koruma sağladığını söyledi.

Balkan, hazır turşular yerine evde yapılan turşuların daha faydalı olduğunu vurguladı.

EV YAPIMI TURŞU TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemelerin hepsini yıkıyoruz ben havuçları doğradım nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz.

Malzemeleri bidona dolduruyoruz.

Üstüne bir bardak sirkemizi döküyoruz.

Bir kabin içine su doldurup limon tozu ve tuzu ekleyip eritene kadar karıştırıyoruz ve üzerine ilave edip sıkıca ağzını kapatıp aşağı yukarı hareket ettirelim, suyu her yere dolmalı.