Aşırı turşu yiyince ne olur

Editör: Naim Arıoğlu

Doğadaki güçlü probiyotikler arasında yer alan turşunun insan sağlığına faydaları saymakla bitmez. Ancak gün içinde fazla tüketildiğinde ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlar. Çok yüksek oranda sodyum barındıran turşu vücudun biyolojik yapısını alt üst eder. Turşunun zararları nelerdir?

Miktarında tüketildiğinde her şeyin faydası vardır. Ancak fazla tüketildiğinde en faydalı besin bile zararlı hale gelebilir. Sofralarda hiç eksilmeyen turşu da bunlardan biridir. Özellikle mide ve bağırsaklara fayda sağlayan turşu yüksek oranda probiyotik içerir. Bu probiyotikler bağırsaklardaki floraları dengeler. Aynı zamanda turşu bağışıklık sistemini de yenilemede faydalıdır. Biber, salatalık, patlıcan, sarımsak, domates daha bir çok besinin turşusu yapılır. Bu besinlerin her biri hem kendileri faydalı hem de turşu yapıldıklarında ortaya çıkardıkları bakteri sayesinde faydaları daha fazla olur.

HASTALIKLARI TETİKLER Mİ

Vücuttaki tuz ve sodyum eksikliğini de gidermede fayda sağlayan turşunun faydası zehirlenme ve sindirim bozukluğuna yol açar. Yani uzmanlar sindirime faydası olan bu besinin fazla tüketilmesi dahilinde sindirimi bozabilir.

ZARARLARI NELER

Turşu vücuttaki suyun hızlı emilimini sağlar. Vücutta su hızlı emildiğinde böbreklerin fonksiyonel işlevselliği bozulur. Böbrek üstü bezlerin bozulmasından dolayı vücut sıvı kaybını daha hızlı yaşar. Sık sık tuvalete çıkılır. Bu da idrar yolu enfeksiyonu, mesane ve böbrek yaşı oluşumlarına neden olabilir.



Vücuttaki sıvı kaybı sayede böbreklere değil aynı zamanda kemiklerinde sistemini olumsuz etkiler. Kemik erimesine kadar yol açabilir. Hatta bazı uzmanlar kemik ve kas sistemlerinde sıkıntı yaşayan kişilerin turşu tüketmesini önermez.

İçeriğindeki sodyum mide ve bağırsak çapını genişletir. Genişleyen mide ve bağırsak iştahın açılmasına neden olur. Sürekli aç hissine yol açan sodyum kilo alımı kolaylaştırır. Bu yüzden gün içinde miktarında turşu tüketilmesi faydalıdır. Çok fazla tüketilen turşu mide içindeki asidin dengesizleşmesine yol açar. Asit artıkça ülser ve reflü gibi hastalıkların yaşanmasına neden olabilir. Hatta ciddi boyutları ise mide kanserine bile zemin hazırlayabilir.