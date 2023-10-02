E vitamini içeren üzüm çekirdeği enfeksiyon ve iltihaplanmalarda doğal ilaç olarak görülerek cilt sorunları, egzama, idrar yolu enfeksiyonu ve gastrit gibi hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. Peki, üzüm çekirdeğinin faydaları neler? Üzüm çekirdeği neye iyi gelir?

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELER?

- Üzüm çekirdeği insan vücudunu, zararlı bileşenlerden arındırır. Bu yüzden dolaşımı olumlu etkiler. Dolaşımı hızlandıran üzüm çekirdeği, damar tıkanıklığını azaltır. Bununla beraber kalp sağlığı açısından da faydalıdır. Uzmanlar, kalp problemi yaşayan bireylerin sürekli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtmektedir.

-Enfeksiyon ve iltihaplanma tedavisi için doğal ilaç şeklinde kullanılan üzüm çekirdeği, etkenlere bağlı şekilde gelişen; cilt sorunları, egzama, kireçlenme, kolit, sinüzit, idrar yolu enfeksiyonu ve gastrit gibi hastalıklara iyi gelir.

- Üzüm çekirdeği böbrekleri ve bağırsakları temizleyip, kum ve taş oluşumunun önüne geçer.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ NEYE İYİ GELİR?

- Üzüm çekirdeği; kolajeni arttırır. Bununla beraber kemik ve cilt sağlığını korur. Bilhassa yaşlanmanın önüne geçerek, ciltte oluşma olasılığı olan akne ve sivilcelerin tedavisinde kullanılır.

- Üzüm çekirdeğinin içermiş olduğu E vitamini; gözde bulunan sarı noktaların deforme olmasını engelleyip görme olasılığını arttırır.

- Kan dolaşımını hızlandırmasından ötürü saç köklerinde ölmüş olan derinin sayısını azaltıp canlılık kazanmasına yardımcı olur.

- Antioksidanlar ile hasarlı ve zayıf kan damarlarını güçlendirir.

- Cilt adına da çok yararlı olan üzüm çekirdeği, birçok kozmetik ürünlerinin içerisinde bulunmaktadır. Ciltte yaşlanma ve sarkmanın önüne geçmekte ve bağ dokularını güçlendirmektedir.

- Kötü kolesterolü düşürüp, kalp rahatsızlığı riskine karşı koruma sağlar.

- Kan dolaşımını arttırır.

- Hemoroide bağlı olan ağrı ve şişliği gidererek, kanamaları hafifletir.

- Yaşlılık ve güneş lekelerine çok iyi gelir.

- Saç dibinde egzama ve kepeğin oluşumunu önler. Saçı nemlendirerek yumuşatır.

- Göz altı morluklarına iyi gelir.

Üzüm çekirdeğinin tüketilmesi, vücut açısından çok yararlıdır.