Yulaflı un veya tam buğday unu kullanarak besleyici değeri artırabileceğiniz üzümlü kek tarifi, aile büyüklerinden küçük çocuklara kadar herkesin keyifle tüketebileceği bir çay saati alternatifi. Peki, üzümlü kek nasıl yapılır? Üzümlü kek tarifi için malzemeler neler?

İşte üzümlü kek tarifi…

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ

Üzümlü kek, nefis bir tarif ve lezzetli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz üzümlü kek tarifi:

Malzemeler:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 2.5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- Yarım paket vanilin şekeri

ÜZÜMLÜ KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaları derin bir kaba kırın ve üzerine toz şekeri ekleyerek köpürene kadar mikserle çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilin şekeri ekleyerek spatula veya tahta kaşıkla karıştırın. Homojen bir kek hamuru elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Kuru üzümleri ekleyerek karıştırın. Üzüm yerine farklı kuruyemişleri veya meyveleri de ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Fırın süresi fırının özelliklerine bağlı olarak değişebilir, bu nedenle kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz.

Kekinizi fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında biraz soğumaya bırakın.