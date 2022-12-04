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Uzun süredir kapalı olan Haydarpaşa Garı hakkında yeni gelişme

Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı için mücadele eden Haydarpaşa Dayanışması yaptığı basın açıklamasında Haydarpaşa'nın yeniden trenlere açılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 19:11
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Uzun süredir tren ulaşımına kapalı olan Haydarpaşa Garı hakkında yeni gelişme

Uzun süredir kapalı olan Haydarpaşa Garı hakkında yeni gelişme
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Haydarpaşa Dayanışması 569’uncu Pazar eyleminde yaptığı basın açıklamasında Haydarpaşa Garı’na trenlerin gelmesi için sayılı günler kaldığını müjdeledi. BTS eski Genel Başkanı Hasan Bektaş ve BTS eski MYK üyesi Ayşen Dönmez tarafından basın açıklaması okundu.

HAYDARPAŞA GARI 2013'TEN BERİ KAPALI DURUMDA

Haydarpaşa Garı önünde yapılan açıklamada, “Şehrin gündelik yaşamına yerleşmiş kamusal mekânlarından, tren ulaşımının merkezi, demiryolcuların emek mekânı olan Haydarpaşa Garı, bildiğiniz üzere 2013’ten beri kent sakinlerine kapalı. Ancak Haydarpaşa’nın başına gelenler, daha eskiye 2000’li yılların başına uzanıyor. Haydarpaşa Garı, İstanbul’un pek çok kamusal mekanının maruz kaldığı gibi rantsal dönüşüm girişimleriyle üst üste karşı karşıya kaldı” denildi.

10 YILDIR NÖBET TUTULUYOR

Haydarpaşa Garı için mücadelenin 2005 yılında başladığı ve Pazar nöbetlerinin de tam 10 senedir devam ettiğinin de hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Haydarpaşa Dayanışması aktivistleri olarak, 17 senedir Haydarpaşa Garı’nın kamusal bir mekân olarak yaşatmak için uğraştık durduk. Kitabımızın ismi de bu sebeple, tüm saldırılara rağmen ‘Yaşayan Haydarpaşa’, oldu ve Haydarpaşa’yı yaşattığımız hikayeleri anlattık. Sonunda ‘Haydarpaşa yaşıyor’ diyebileceğimiz bir döneme adım atıyor gibiyiz."

HIZLI TRENLER HAYDARPAŞA GARI'NA GELECEK

"Gelinen noktada Haydarpaşa Garı’nın gar niteliğinin ve ulaşım işlevinin koruyacağına yönelik ilk resmi emareyle ve inşaat hareketi ile karşılaştığımız bir anda bulunuyoruz. Mevcut plana göre, eskisi gibi büyük bir kapasiteyle olmasa da hızlı trenlerin Haydarpaşa Garı’na geleceği, geri sahasının trenlerin bakım ve onarım ihtiyaçlarına göre kullanılacağı, arkeolojik buluntuların sergileneceği bir alanın bulunacağı, yani özünde Haydarpaşa Garı’nın kamusal bir ulaşım mekânı olarak yeniden halka açılacağını öğrenmiş, bu amaçla devam eden inşaat çalışmalarını gözlemlemiş bulunuyoruz."

"MARMARAY HATTINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMALI"

"Bu açıdan 17 yıldır kar kış demeden her türlü zorlu koşulda sürdürdüğümüz inatlı mücadelemizin, Haydarpaşa Garı’nın gar olarak kalması noktasında çeşitli toplumsal kesimleri ikna etmeyi başarmış olmasından ötürü sevinçliyiz. Yaşadığımız coğrafyada politik rüzgârlar her geçen gün değişebildiği için yine de kritik bir anda bizi hızlıca harekete geçirmesi adına içimizde her daim küçük bir tereddüt ve şüphe tutmaya devam ederek ve Haydarpaşa Garı’nın yalnızca hızlı trenlere değil, Marmaray hattına ve konvansiyonel bölgesel trenlere de ev sahipliği yapmasını talep etmeyi sürdürerek mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi paylaşmak isteriz.”

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