Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.
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