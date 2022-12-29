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Yılbaşında ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24 saat ücretsiz hizmet verecek.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 02:24
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Marmaray Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz olacak. Resmi Gazetede yayımlandı

Yılbaşında ücretsiz olacak
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Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

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