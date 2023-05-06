Uzun yol şoföründen hükümete sert eleştiriler: Devletin bizler için bir çivi çakmışlığı yok

Editör: Bengü Zorlu

Ülkedeki ekonomik durumu ve cep yakan fiyatları eleştiren; geçimini otobüs şoförlüğü ile sağlayan vatandaşın haklı isyanı yankı yarattı.

“DEVLETİN BİZLER İÇİN BİR ÇİVİ ÇAKMIŞ OLDUĞU YOK"

Uzun yol şoförlüğü yapan vatandaş, giderek artan yüksek fiyatlara isyan ederek, "Ben otobüs şoförüyüm, uzun yolda çalışıyorum yıllardır devletin bizler için bir çivi çakmış olduğu yok" dedi.

Sokakta kendisine yöneltilen mikrofona konuşan otobüs şoförü, İzmir’e gidip gelirken otobanı kullanmak için toplamda 3 bin lira verdiğini söyleyerek, “Yazık günah değil mi?” diye isyan etti.

“Bizler gece gündüz direksiyon sallıyoruz. En ağır şartlarda gidip geliyoruz. Aldığımız para 13-14 bin lira” diyen vatandaş, emeğinin karşılığını alamadığına vurgu yaptı.

“TAVUK KÜMESİNDE Mİ OTURACAĞIM”

Kira ücretlerinden de dem vuran vatandaş, “15 bin liraya çalışıyorum, 20 binden aşağıya daire yok. Nasıl ödeyeceğim, nerde oturacağım. Tavuk kümesinde mi?” dedi.

Pandemi döneminde yardım talebi reddedilen otobüs şoförü vatandaş; ehliyetine 869, sağlık raporuna 300 lira ödediğini belirterek, “Pandemide çalışmadım. Sosyal yardıma başvurdum. Üzerimde üç tane icra var. Sosyal yardımdan ret geldi. Suriyeli alıyor ben kendi ülkemde sosyal yardımdan para alamadım” açıklamasında bulundu.

“YILLARCA DESTEKLEDİK DE NE OLDU”

Bu zamana kadar AKP’ye oy verdiğini ama bunun karşılığını alamadığını belirten vatandaş, “Yıllarca destekledik de ne oldu?” sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.