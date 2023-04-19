Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı

Kars'ta gerçekleştirilen bir sokak röportajında yaşlı bir amcaya mikrofon uzatıldı. Yaşlı amca oyunu kime vereceğini adeta bir 'konferans' edasıyla anlattı ve "oyumu bu devletin kuruluş felsefesi doğrultusunda kurulmuş partinin temsilcisine vereceğim" dedi.

Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı

Editör: Özlem KIRAL

Seçime sayılı günler kala sokak röportajlarında vatandaşlara uzatılan mikrofonlara gelen yanıtlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor.

Son röportajda ise Kars'ta yaşlı bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

Vatandaşa "bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz" sorusu yöneltildi.

Karslı yaşlı amca, "oyumu ülkemin geleceğine vereceğim" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeyi orta çağ karanlığına sürükleyenlerin önüne set çekmek gerekiyor. Bu ülke hepimizin. Bu memleket bizim. Demokrasiye vereceğim. Hukuka vereceğim, hukukun üstünlüğü ilkesine vereceğim. Barış içinde kardeşçe yaşayacağımız, bir dünyanın kurulmasının gerçeklerinin alt yapısını oluşturanlara vereceğim. Bu memlekete tekrar diyorum, bu memleket bizim barış, kardeşlik, dostluk ilkeleri üzerine inşa olacak sistemi inşa edenlerin şahsına vereceğim."

Muhabirin "parti bir parti ismi söyleseniz" diye ısrar etmesinin üzerine vatandaş hangi partiye oy vereceğini şöyle ifade etti:

"Benim bahsettiğim parti adresini bulur. Kime vereceğimin de adresi belli. Anket yapın. Bu devletin kuruluş felsefesi doğrultusunda kurulmuş partinin temsilcisine vereceğim."

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