Ortaya Karışık isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda vatandaşlar, seçimde kullanacakları oy hakkında açıklamalarda bulundu.

Gündelik hayatın ne kadar zorlaştığından dert yanan vatandaşlar oylarını Millet İttifakı'ndan yana kullanacaklarını açıkladı.

"DEVİR DEĞİŞSİN ARTIK"

Peynir fiyatlarından bahseden bir vatandaş, "Devir bir değişsin artık kardeşim ya, 21 sene, bıktık ya. Peynir almaya gidiyorum, '150 lira' diyor. Yarısı da nişasta" diye konuştu.

Ona destek veren başka bir vatandaş ise "Babanın oğlu Kemal geliyor" yorumunu yaptı.

Bu seçimlerde Millet İttifakı'na oy vereceğini söyleyen başka bir vatandaş ise "Değişiklikten yanayım. Kılıçdaroğlu'nun başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.