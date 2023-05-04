AKP’li vatandaş doktor dövmekle övündü: ‘Şu an biz beğenmeyip doktor dövüyoruz’

Türkiye’nin sosyo ekonomik sorunlarının yanı sıra çözüme kavuşması gereken baş problemlerden bir tanesi de artan şiddet eğilimleri olarak görülüyor. Aile içi şiddet, kadına şiddet, meslek gruplarına şiddet gibi olaylar her gün yaşanıyor.

Bu şiddetin en büyük mağdur gruplarından bir tanesi de doktorlar. Sokağın şiddet diline en çok maruz kalan doktorlara karşı yapılan ve sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tepki çekti.

Bir sokak röportajında seçimin nabzı tutulmaya çalışılırken, vatandaşlara kime oy verecekleri soruldu. O sırada röportaj yapan bir kadının söyledikleri sosyal medyada tepkilere sebep oldu. AKP’li olduğunu söyleyen kadın ‘’eskiden doktorlar bizi azarlardı. Şu an biz doktor beğenmeyip doktor dövüyoruz’’ dedi. O anlar sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.