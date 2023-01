Trabzonspor HES projesine ortak arıyor

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Yapımına 2008 yılında başlanan ama değişik nedenlerle bir türlü tamamlanamayan ve adeta Trabzonspor kulübünün sıkıntılı projelerinden biri olan HES projesi için, bordo mavili kulüp yetkilileri ciddi çalışmalar yapmaya başladı.

Uzun zamandır atıl durumda olan projenin heba olmasının önüne geçilebilmesi adına, geçtiğimiz yılki faaliyet döneminde ciddi çalışmalar gerçekleştirilerek bugüne gelindi.

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki söz konusu tesisin, öncelikle tamamlanma süresi bir yıl öne atılarak, 2024 yılının şubat ayına kadar uzatıldı ve üretim lisansı korunmuş oldu.

Bordo mavili kulübün yıllardır gündemini koruyan bu projesinin yeniden başlanmasına yönelik tüm izinler, raporlar, görüşler vs. tamamlanarak, projenin inşaat sahasındaki yerlerin tamamının kamulaştırma işlemleri yapılmış ve ilgili bedellerin yer sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Bu arada projenin finansmanına ilişkin uzun süredir yaşanan sorunlar dolayısı ile kulübün yönetim kurulu; projeyi başka bir yöntemle değerlendirme girişimlerine başladığı bildirildi. Projeyi Yıldırım Demirören’e ait bir firmanın aldığına dair yapılan dedikoduların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, kulübün yetkili isimlerinin bir başka firma ile görüşme halinde oldukları öğrenildi.



Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde yer alan yöneticilerden; konuya yakın isimlerden biri olan Ali Haydar Gedikli’nin, bu süreçte önemli görüşmelere katkısı olduğu da ifade edildi.

Projeye ilişkin geçmişteki eski yönetim kurullarının da, çok önemli emeklerinin olduğu bilinirken, bugüne kadar da ciddi tutarlarda yatırım harcamaları gerçekleştirildi.

Projenin heba olmaması ülke ve kulüp ekonomisine kazandırılabilmesi için, bu dönemde yapılacak girişimlerin hayati öneme sahip olduğu öğrenildi. Uzun zamandır inşaatına tam anlamıyla başlanamamış olması, neredeyse lisansının iptal seviyesine gelmesine neden olmuştu.

Uzungöl 1 - Regülatör ve HES projesi’nin yapılma maliyetlerinin USD bazında da ciddi oranlarda artmış olması nedeniyle, bordo mavili kulübün bu projeyi tek başına tamamlaması neredeyse imkansız hale geldi. Tahmini inşaat maliyeti 35 milyon dolar seviyelerine, yani bugünkü rakamlarla yaklaşık 700 milyon TL civarlarına ulaşması nedeniyle, Trabzonspor belirli bir ortaklık oranı ile ciddi bir girişimci aramaya ve görüşmelere başladı. Bu günlerde bir firma ile görüşme halinde olan Trabzonspor’un bu konudaki yetkili isimleri, projenin devrinin her an olabileceği fikrine de sıcak bakıyor.

Belirli bir lisans bedelinin alınması ve projenin heba olmasını önlemek hem de kulübe inşaatı tamamlandıktan sonra önemli bir tutarda gelir getirebilmesi için, ortak bir girişimci görüşmelerine kapılarını açarak, projenin ortaklı şeklinde yapılması hususunda, yaklaşık bir ay önce yapılan kulübün olağan genel kurulundan yetki istenmiş ve alınmıştı.

Projenin devri halinde, bordo mavili kulübe; devletin yetkili birimine kesilecek her üretim faturasından yüzde 10 gelir beklendiği, bununda yıllık tahmini gelirinin yaklaşık 500 bin dolar olması bekleniyor.

Öte yandan;projenin tesis tamamlanma süresine ilişkin yenilenmiş üretim lisansı ve yine süresiz duruma gelmiş olumlu ÇED raporunun da, alındığı öğrenildi.