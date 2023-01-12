Trabzonspor zirvesinden çıktı: 4 madde uygulanacak

Trabzonspor'da 5-0'lık Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yaptığı açıklamayla kafaları karıştırmıştı.

Önceki gün bordo-mavili taraftarlar, Avcı'nın evinin önüne giderek ona destek vermiş ve tecrübeli hoca da "Mücadeleye devam" demişti.

Dün ise Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Sabah'ın haberine göre zirveden çıkan kararlar şunlar:

1-PERFORMANS ANALİZİ

Kadrodaki tüm oyuncuların performansı ve genel durumu masaya yatırıldı. Abdullah Avcı, bu konudaki fikirlerini yöneticilerle paylaştı.

2-TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması konusu gündeme gelmedi. Ancak ara transfer döneminin başlaması nedeniyle takımda teklif gelecek futbolculara yönelik rakamsal tatmin oluşması durumunda değerlendirilmesi yönünde karar çıktı.

3-DAHA SEÇİCİ OLUNACAK

Toplantıda yöneticiler kendi adlarına, teknik direktör Abdullah Avcı da kendi adına, "Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız, transfer konusunda özellikle daha seçici olmalıyız" dedi.

4-YENİ PLANLAMA YAPILACAK

Ara transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların sayısına ve buradan gelecek olan rakama bağlı olarak yeni bir transfer planlaması yapılacak. Ancak bütçe azaltılamazsa transfer çalışmasına girilmeyecek.

'ENDİŞEYE GEREK YOK BAŞARILI OLACAĞIZ'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşmenin ardından kulübün internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Futbolda zaman zaman olumsuz sonuçları ve gelişmeleri Trabzonspor olarak da yaşıyoruz. Önemli olan bundan sonrasında hataların tekerrür etmemesi için kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerdir. Bunları her aşamada geniş kapsamlı bir şekilde ele aldık. Sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri tartıştık. Trabzonspor camiası endişe etmesin. Takımına güvensin. Desteklemeye devam etsin. Trabzonspor her yönüyle büyüktür ve bütünlük içindeki bir camiadır. Bütünlüğümüzü asla kaybetmeyelim. Hocamıza güvenimiz tamdır ve takımımız bu olumsuzlukları alacağı başarılı sonuçlarla giderecektir."