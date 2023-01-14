Trabzonspor taraftarından tam destek. Biletler tükenmek üzere

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Alanya’dan ağır yaralı gelen Trabzonspor; Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında, bugün saat: 19.00'da İstanbul Başakşehir FK'yı ağırlamaya hazırlanıyor.

Mücadelenin biletlerine ise takımlarının kendilerine ihtiyaçları olduğunu gören bordo mavili taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Akyazı Stadyumu’nun 41 bin koltuğundan 2 bin kişilik misafir tribünü hariç geride kalan biletlerden, kombineler dahil şu saate kadar 37 binin üzerinde koltuğu tükettiler.

Edinilen bilgiye göre; karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 6 saat kala, kalan ve satışı devam eden bilet sayısının sadece 955 olduğu belirtilirken, bu biletlerinde maç saatine kadar bitmesi bekleniyor.

Hafta içinde Abdullah Avcı’nın evinin önüne giden ve hocaya destek olan Trabzonsporlu taraftarlar, Başakşehir FK karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi göstermesi, bordo mavili takımı da havaya soktu.

Özgüvenini yeniden yakalamak isteyen Trabzonspor takımı;uzun bir aradan sonra dolu tribünlerin önüne çıkacak. Fenerbahçe derbisi sonrası ceza alan binlerce kişide, bu maçla Akyazı’ya koltuğuna dönecek.

Trabzonspor Yönetimi, maça gelemeyecek kombine sahiplerinin de, kulübe devir işlemi yapmaları için çağrıda bulunurken, şehir ve yurt dışında olan kombine sahipleri, kombinelerini maça gitmek isteyen passolig sahibi bir yakınına ya da bir tanıdığına aktarırken, bazıları da maçlık olarak bordo mavili kulübe devir etti.

Bu arada bir son dakika haberi olarak; son iki idmana katılmayan Gbamin’in dizinde rahatsız edici ağrı bir olduğu ve bu akşamki 21 kişilik maç kadrosunda yer almasının çok zor olduğu bildirildi.

Trabzonspor’un; bu akşam orta hakemliğini Ali Şansalan VAR hakemliğini Koray Gençerler’in yapacağı karşılaşmaya, muhtemelen şu on birle çıkması bekleniyor:

Uğurcan- Peres, Bartra, Denswil, Eren – Hamsik, Bakasetas,Siopis, Abdülkadir- Trezeguet ve Gomez