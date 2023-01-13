Trabzonspor'un transferde yol haritası belli oldu

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, özellikle defans bloğunu yeniden en az gol yiyen defans hattına çevirmek için çalışmalara başladı.

Abdullah Avcı, ara transferde Brezilyalı 33 yaşındaki oyuncu Bruno Peres'in lisansının çıkarılmasını istemişti.

Dün başlayacak olan ara transfer döneminde mukavelesi çıkacak olan Peres'in, 14 Ocak cumartesi gecesi, Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Peres’in forma giymesi halinde , bu oyuncu tam 266 gün sonra formasına kavuşmuş olacak.

Geçtiğimiz sezon 23 Nisan'da oynanan Adana Demirspor maçında aşil tendonu kopan Brezilyalı sağ bekin, iyileşme süreci de çok uzayınca sezon başında lisansı aktif edilmemiş ve yerine Danimarkalı sağ bek Jens Larsen transfer edilmişti. Ancak Danimarkalı oyuncudan beklenen performans alınamayınca, gözler Peres’in bir an önce takımına yetiştirilmesine dönmüştü.

ARA TRANSFER

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için izlenecek yol haritası, geçen gün İstanbul’da yapılan üçlü zirveden sonra belirlendi. Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı’nın bir araya geldiği ve devre arasında neler yapılacağıyla ilgili konuların masaya yatırıldığı zirvede, özellikle ara transferde gidecek ve gelecek olanlar için görüşmeler başlanacak.

İlk yarının son maçı olan ve önemi vurgulanan Başakşehir karşılaşmasından sonraya bırakılan ara transfer çalışmalarında, Trabzonspor'un tavrı Başakşehir maçının ardından netleşecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün yapılan söz konusu bu toplantıda başkan Ahmet Ağaoğlu'na gerekli raporu da vermesiyle, Trabzonspor’da transfer döneminin açılmasıyla birlikte hareketlilik başladıysa da, Başakşehir FK’nın 90 dakikası için şimdilik frene basıldı.

Bordo mavililer yetersiz görülen bölgelere transfer yapabilmek için kadrosundan taliplileri olan birkaç oyuncuyu göndermek zorunda.

Yıldız ismi Peres’in dönüşü sonrasında kadrosunda yer açmaya çalışan Trabzonspor’da, kiminle yolların ayrılacağı veya izin verilen kadro dışında tutulacağı isimler şimdilik sadece söylenti konusu oldu.

Yalnız bu arada; bu sezon istenileni pek veremeyen Trabzonspor’un gol atamayan golcüsü Djaniny’e de teklifler gelmeye devam ediyor. 21 maçta sadece iki asisti olan 32 yaşındaki Yeşil Burun Adalı Djaniny Semedo’ya, yine Suudi Arabistan ve Meksika’dan teklif var.

Takımdan ayrılmasına izin verilecek isimler arasında yer alan Djaniny için, eskiden forma giydiği iki ülke Suudi Arabistan ve Meksika'dan yine teklif geldi.

Şu an menajer düzeyinde olan ve sözlü görüşmeler, önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Aslında 21 kişilik kadroda her zaman ihtiyaç olabilecek bir oyuncu olan Djaniny’e olan teklifler ve kulübün nakit paraya ihtiyacı olması, bu ismi masanın en üstüne çıkarıyor.

2,5 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtilen bir bonservis bedeli düşünülen ve takımda içersinde çok yüksek ücret alan isimlerden biri olan Djaniny'nin, maaş bütçesini düşürmek ve kulübe gelir sağlamak için, satışına büyük bir ihtimalle onay verilecek.

BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Öte Yandan yarın akşam saat 19.oo’da Akyazı’da oynanacak karşılaşma için, 41 bin kişilik Stadyum’da, 2 bin kişilik misafir tribününün haricinde doldurulmayı bekleyen 38.500 koltuk tükenmek üzere. Bu haber yayına girmeden hemen önce, bir çoğu kombine olan ve biletler dahil 35 bin 675’i satılmış durumdaydı.

Kalan 2 bin 925 biletin ise yarın akşama kadar bitmesi bekleniyor.

Bordo mavili takımda Viktor Hugo cezalı. Serkan, Hüseyin, Dorukan ve Visca’nın sakatlığı devam ediyor. İstanbul Başakşehir FK takımında ise cezalı oyuncu bulunmuyor. Yalnız; Alexandru Epureanu ile Hasan Ali kadro dışı. Lacivert turunculu takımın sakat oyuncusu yok