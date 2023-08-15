Vaat kervanına Binali Yıldırım da katıldı. Enflasyonun tek haneye ineceği tarihi açıkladı

Yüksek enflasyon nedeniyle, artan ekonomik krizin en büyük sebebi olan AKP iktidarının simge isimlerinden Binalı Yıldırım, yaptığı açıklamada "2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak" dedi.

Vaat kervanına Binali Yıldırım da katıldı. Enflasyonun tek haneye ineceği tarihi açıkladı

Yüksek enflasyon nedeniyle benzinden, gıdaya, giyimden, ev kiralarına fahiş zamlar gelirken bu zamların sebebi olan AKP’ iktidarı ağır eleştirilere mazur kaldı.

Senelerdir enflasyonu tek hanelere indireceğini vaat eden AKP iktidarı, enflasyonu indirmek yerine daha çok artmasına sebep oldu.

AKP Genel Başkanvekili Binali yıldırım, iktidarın her sene verdiği 'enflasyonu tek hanelere indireceğiz' vaadini Antalya’da katıldığı programda yineledi.

Binali Yıldırım, Antalya'nın Aksu ilçesinde "Şehir Buluşmaları 2023" programı kapsamında tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

"2025, İNŞALLAH ENFLASYONUN TEK HANELİ OLACAĞI YILLAR OLACAK"

Enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "'Yüksek enflasyon' diye bir sorunumuz var. Bunun da en büyük mağduru sabit gelirli insanlardır. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe üretenler mutlaka karşılığını alıyor. "2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan'a da Sivas'a da Kars'a da gittim. Her yerde üretici memnun. Çünkü enflasyon olsa bile ürünü de o derece para ediyor. Sabit gelirliler en fazla etkileniyor. Onların da yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. 3 yıllık ekonomi programı açıklandı. Enflasyonla mücadele birinci konu olarak gündeme oturdu. Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür bir gerilemeye şahit olacağız ve 2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak. İnşallah başka öngörülmedik bir gelişme olmaz ise çünkü bölge fokur fokur kaynıyor. Bunu başaracağız. Siz, bize güvenmeye devam edin. Üretmeye devam edin, karşılığını her zaman alacaksınız."

HEDEF 2023'TE AKARYAKITA YÜZDE 100 ZAM GELDİ

Hedef 2023 diyerek akaryakıta 2 buçuk ayda yüzde 100'ün üzerinde zam yaparak A'dan Z'ye tüm ürünlere de zam gelmesine vesile olan AKP iktidarı gelecek yılları güzel olacak diye sunma alışkanlığından vazgeçmiyor.

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