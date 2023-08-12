Vaaze sinirlenen kadın papazı sahneden fırlattı. Papaz “Şişman kadınlar cennete giremez” dedi

Brezilya'nın ünlü papazı, 50 bin kişiye vaaz verirken “Şişman kadınlar cennete giremez.” deyince bu sözlere sinirlenen bir kadının papazı sahneden ittiği anlar tekrar gündem oldu.

Vaaze sinirlenen kadın papazı sahneden fırlattı. Papaz “Şişman kadınlar cennete giremez” dedi

Olay, 2019 yılında yaşandı ama tekrar gündeme geldi.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde ünlü Papaz Marcelo Rossi, 50 bin kişinin katıldığı bir gençlik kampının kapanış töreninde vaaz verdiği sırada "Şişman kadınlar cennete giremez" ifadelerini kullanmıştı.

O anda güvenliği atlatarak aniden sahneye çıkan bir kadın, papazı sahneden aşağı itmişti.

Sahneden düşen papazın yara almadığı belirtilirken, kadının gözaltına alındığı bildirilmişti.

O görüntüler tekrar gündeme oldu ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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