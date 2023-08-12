Vaaze sinirlenen kadın papazı sahneden fırlattı. Papaz “Şişman kadınlar cennete giremez” dedi

Brezilya'nın ünlü papazı, 50 bin kişiye vaaz verirken “Şişman kadınlar cennete giremez.” deyince bu sözlere sinirlenen bir kadının papazı sahneden ittiği anlar tekrar gündem oldu.