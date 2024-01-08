Vadesiz vurgununa kim dur diyecek?

Türkiye’nin en büyük ailesine ait bir banka.

Kendilerini ‘Beyaz Türk’ olarak ayrıştırıp, farklı bir alemde yaşıyorlar.

Sadece bankanın patronu değil aynı zamanda bankası da!

İşte Türkiye’nin en kârlı bu bankasında geçen hafta binlerce çalışan isyan etti.

Canından bezdi.

Bu bankada tehditler havalarda uçuştu!

Neden mi?

Müşterinin parası yüzünden.

Kazandığı yetmezmiş gibi bu banka şimdi de gözünü kendine güvenen gariban müşterilerinin parasına dikti.

Onlar buna vadesiz hedefi diyor.

Bankacılık sektöründe vadesiz hedefi diye bir hedef olur mu?

Maalesef beyaz Türklerin(!) bankasında var.

Banka üst yönetimi personele müşterinin parasını faizsiz vadesizde tutması için hedef verdi.

Hem de hedef öyle böyle değil. Milyonlarca lira.

Şubeye gelen banka müşterisinin parasını pazartesi gününe kadar vadesizde tutacaksınız.

Nasıl ikna ederseniz edin ona faiz vermeden boşta kalacak.

Yüzde 45 faizin olduğu bir dönemde bu banka binlerce müşterisinin parasına bir kuruş faiz ödemeden kullanacak.

Tam bir ahlaksız ticaret!

Nasıl olsa meydanı boş buldular.

Personele baskının haddi hesabı yok. Elektronik postalar tehdit dolu.

Şube personeli işinden olmamak için kendine güvenen yaşlı ve hesap bilmeyen müşterisini kandırmaya çalışıyor.

Bu ahlaksız ticarete direnen bankacılar var.

Onlar bölge müdürlüğüne çağrılıyor ve fırça atılıyor.

Dedim ya vadesiz hedefi olur mu?

İşte oluyor!

Şimdi gözler BDDK’da…

Bu ahlaksız ticarete ne zaman son verecek göreceğiz.