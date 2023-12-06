"Vahdettin haindir diyen herkes yargılanacak". FETÖ liderini daha önce ziyaret eden adam canlı yayında böyle dedi

Rasim Ozan Kütahyalı’nın sunduğu programa konuk olan iktidara yakın Mustafa Albayrak, Atatürkçü yazar Ümit Zileli ile canlı yayında 'Sultan Vahdettin' tartışmasına girdi.

Kurtuluş Savaşı’nda İngilizlerin yanında Mustafa Kemal Atatürk’ün karşısında yer alan, Atatürk için “idam” kararları çıkartan son padişah Vahdettin’e “hain” diyenlerin yargılanacağını savunan Albayrak, “Vahdettin’in tırnağına kurban olun” ifadelerini kullandı.

“Geçen gün kimdi bir it vardı, hakkında soruşturma açıldı” diyen Albayrak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef alarak “Vahdettin kendini feda etmiştir bu memlekete” dedi.

Soyer'e seslenen Albayrak, "Vahdettin'e hain diyenler yargılandı, sende yargılanacaksın" dedi.

ATATÜRK'ÜN NUTUK’UNDA VAHDETTİN NASIL GEÇER?

Atatürk Nutuk’un girişinde Sultan Vahdettin hakkında şu ifadeler yer almaktadır:

“Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükûmet aciz, haysiyetsiz ve korkak…”

ALBAYRAK PENSİLVANYA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Gazeteci Barış Yarkadaş'a "Türkiye'yi biz yönetiyoruz, Tayyip Erdoğan'a ram olacaksınız, itaat edeceksiniz" diyen Mustafa Albayrak'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletini ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Albayrak'ın 17-25 Aralık sürecinden hemen sonra 15 Nisan 2014'te Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Pensilvanya" tabelasının önünde çektirdiği fotoğraf dikkat çekmişti.