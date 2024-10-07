Vahşi cinayetin arkasında İncel'ler var'! Kim bu İncel'ler ? Polis 81 ilde takipte

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vahşi cinayetin arkasında İncel'ler var'! Kim bu İncel'ler ? Polis 81 ilde takipte

Türkiye Cuma günü Fatih’te yaşanan iki cinayet ile adeta sarsıldı. Saldırı düzenleyen cani Semih Çelik’in ‘İncel’ olarak tanımlanan bir gruba mensup olduğu ileri sürülüyor. Emniyet güçleri 81 ilde İncel’leri takibe aldı. Peki son yıllarda ortaya çıkan bu ‘İncel’ler kim ve tam olarak amaçları ne?

19 yaşındaki cani Semih Çelik, yine yaşıtları olan eski ve yeni sevgilisini vahşice katletmesinin ardından tarihi surlardan atlayarak intihar etti. Geride ise kafasını kestiği ve boğazını kestiği iki acılı aileyi bıraktı. Tüm Türkiye bu olaya kilitlenirken bu cinayetlerin neden işlendiği de gerek kamuoyunda gerekse de sosyal medyada ana gündem maddesi haline geldi.

Semih Çelik'in ürpertici yaşamına dair ipuçları: Babası katili anlattıSemih Çelik'in ürpertici yaşamına dair ipuçları: Babası katili anlattı

Semih Çelik’in bu cinayetleri işlemesinin ardından sosyal medyada usta bir şekilde kamufle olmuş İncel grubuna mensup kişilerin Çeliği övdüğü ifadeler yer aldı. Peki kim bu İnceller?

ekran-goruntusu-2024-10-07-101410.png

‘İNCEL’ NE DEMEK?

Çelik’in telefon incelemesinde İncel olarak isimlendiren kişiler ile mesajlaştığı görüldü. İncel, aslında İngilizce bir kısaltma. İnvoluntary celibacy (istemsiz bekar) tanımlamasındaki kişiler, içinde bulunduğu topluma düşman, kadınlara düşman ve şiddet yanlısı olarak biliniyor.

Çelik’in yaptığı katliamlar sonrasında bu gruptan insanların cinayetleri övdüğü mesajlar tespit edildi.

ekle.jpg

İki kadını katleden Semih Çelik hakkında korkunç gerçek. '5 senedir bunun peşindeymiş'İki kadını katleden Semih Çelik hakkında korkunç gerçek. '5 senedir bunun peşindeymiş'

EMNİYET ALARMDA!

Emniyet güçleri 81 ilde 7/24 esası ile takip ve çalışmaya başladı. İncel akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet içerikli yayın ve içerik yapan hesaplar ve kişileri gözlem altına almaya başladı. Yakın zamanda polis ekiplerinin bu gruba mensup şahıslara operasyon yapması bekleniyor.

ekran-goruntusu-2024-10-07-101043.png

ekran-goruntusu-2024-10-07-101212.png

Son Haberler
Arkas Spor, Efeler Ligi’nden çekiliyor
Arkas Spor, Efeler Ligi’nden çekiliyor
Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira
Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira
Çin'in döviz rezervleri eylülde 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri eylülde 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı
2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralı