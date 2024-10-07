Vahşi cinayetin arkasında İncel'ler var'! Kim bu İncel'ler ? Polis 81 ilde takipte

19 yaşındaki cani Semih Çelik, yine yaşıtları olan eski ve yeni sevgilisini vahşice katletmesinin ardından tarihi surlardan atlayarak intihar etti. Geride ise kafasını kestiği ve boğazını kestiği iki acılı aileyi bıraktı. Tüm Türkiye bu olaya kilitlenirken bu cinayetlerin neden işlendiği de gerek kamuoyunda gerekse de sosyal medyada ana gündem maddesi haline geldi.

Semih Çelik'in ürpertici yaşamına dair ipuçları: Babası katili anlattı

Semih Çelik’in bu cinayetleri işlemesinin ardından sosyal medyada usta bir şekilde kamufle olmuş İncel grubuna mensup kişilerin Çeliği övdüğü ifadeler yer aldı. Peki kim bu İnceller?

‘İNCEL’ NE DEMEK?

Çelik’in telefon incelemesinde İncel olarak isimlendiren kişiler ile mesajlaştığı görüldü. İncel, aslında İngilizce bir kısaltma. İnvoluntary celibacy (istemsiz bekar) tanımlamasındaki kişiler, içinde bulunduğu topluma düşman, kadınlara düşman ve şiddet yanlısı olarak biliniyor.

Çelik’in yaptığı katliamlar sonrasında bu gruptan insanların cinayetleri övdüğü mesajlar tespit edildi.

İki kadını katleden Semih Çelik hakkında korkunç gerçek. '5 senedir bunun peşindeymiş'

EMNİYET ALARMDA!

Emniyet güçleri 81 ilde 7/24 esası ile takip ve çalışmaya başladı. İncel akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet içerikli yayın ve içerik yapan hesaplar ve kişileri gözlem altına almaya başladı. Yakın zamanda polis ekiplerinin bu gruba mensup şahıslara operasyon yapması bekleniyor.