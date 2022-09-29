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Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Mustafa Murat Ayhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 05:30
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Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti

Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
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Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nu hunharca öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis yatan Mustafa Murat Ayhan'ın Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik hücresinde intihar ettiği belirtildi.

Sputnik Türkiye'den Sertaç Kayar'ın haberine göre; dün akşam saat 20.00 sularında intihar ettiği belirtilen Ayhan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Ayhan’ın hastaneye kaldırılırken yolda öldüğü gelen bilgiler arasında.

NE OLMUŞTU?

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan 28 Temmuz 2021 günü evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlayan arama sonucunda cesedine ait parçalar beş gün sonra Varsak ormanlık alanında bulundu. Cenazesi, 4 Ağustos’ta Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde defnedildi. Maktulün cep telefonu ile görüştüğü son kişi olan Mustafa Murat Ayhan, ilk sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Ayhan, Konyaaltı ilçesinde bir kafede garsonluk yapan Haytaoğlu’na iş verme teklifinde bulunduğunu, bu şekilde tanıştıklarını söyledi. Polis, Haytaoğlu’nun son olarak benzin istasyonu güvenlik kamera görüntülerinde Mustafa Murat Ayhan’a ait aracın içinde görüldüğünü tespit etti. İkinci kez sorgulanan Ayhan, Haytaoğlu’na cinsel saldırıda bulunduğunu, boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi parçalayarak ormanlık alana attığını itiraf etti ve cesedin yerini gösterdi.

Ayhan, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan tutuklandı. Hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “nitelikli cinsel istismar”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit” ile “hırsızlık” suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Antalya’da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan’a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi. Antalya’da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Mustafa Murat Ayhan’a (49), “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “cinsel saldırı”dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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