Vakıfbank cephesi derbiye hazır

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında yarın Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek son Avrupa şampiyonu Vakıfbank'ta baş antrenör Giovanni Guidetti, takımına güvendiğini ve bu eşleşme için heyecan duyduğunu söyledi.

"BİZ VAKIFBANK'IZ"

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guidetti, üst üste on birinci kez yarı finalde olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Fenerbahçe son dönemde çok formda ve son dünya şampiyonu Imoco Conegliano'ya karşı performansları etkileyiciydi. Özellikle hücum üçlüleri çok kaliteli. Ama biz Vakıfbank'ız. Elbette onlara saygı duyuyoruz ama böyle maçlara çok alışık bir takımız ve bu eşleşme için büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

"HEYECANLI BİR MAÇ OLACAK"

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 197 sayıyla Vakıfbank'ın en çok skor üreten ismi olan Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu ise "Fenerbahçe Opet tıpkı bizim gibi çok güçlü bir ekip. Bence çok ilginç ve heyecanlı bir eşleşme olacak. Taraftarlarımıza ve tüm voleybol severlere eğlenceli, keyifli bir maç sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

VAKIFBANK'TAN FENER'E SET YOK

İki ekip CEV Şampiyonlar Ligi'nde daha önce üçü yarı finalde olmak üzere dört kez karşı karşıya gelirken, Vakıfbank tüm eşleşmelerde Fenerbahçe Opet'i elemeyi başardı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde beş şampiyonlukla en çok zafer yaşayan ve turnuva tarihinin en çok maç kazanan takımı olan son şampiyon Vakıfbank, bu ligde üst üste 11. kez çıkacağı yarı finalde tur arayacak. (AA)