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Vakıfbank Sırp ekibine acımadı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:33
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VakıfBank, Kızılyıldız'a set vermedi: 3-0

Vakıfbank Sırp ekibine acımadı
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Alexandoros Mylonakis (Yunanistan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Karutasu, Buket Gülübay, Bahar Akbay)

Kızılyıldız: Denysova, Canak, Helic, Zivojinovic, Markovic, Cirovic (Durdevic, Sajic, Taubner, Rodic)

Setler: 25-15, 25-21, 25-9

Süre: 63 dakika (22, 23, 18)

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