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Sultanlar derbisinde Eczacıbaşı Vakıfbank'ı sahadan sildi

Dev derbide Eczacıbaşı Vakıfbank'ı güle oynaya geçti.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 22:29
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Voleybolda Eczacıbaşı Dynavit zorlanmadı. Vakıfbank'ı 3-0 yendi

Sultanlar derbisinde Eczacıbaşı Vakıfbank'ı sahadan sildi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı derbi maçında 3-0 yendi.

Ligde beşinci maçını da kazanan Eczacıbaşı Dynavit liderliğini sürdürürken, VakıfBank ilk kez mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, etkili servisler atarak rakibin düzenini bozdu ve oyun kurmasını önledi. Boskovic ve Hande Baladın ile etkili ataklar yapan Eczacıbaşı Dynavit ilk seti 25-17 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Boskovic ve Hande'nin yanı sıra Voronkova, Jack-Kısal ile de etkili olan ev sahibi ekip, bu seti de 25-21 alarak 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın üçüncü setinde etkili servis kullanan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20 ve karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

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