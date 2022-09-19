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41 asgari ücretlinin maaşını alan süper müdür. Aylık kazancı 228 bin TL. Bakın kaç yerden maaş alıyor

İşte 41 asgari ücretle süper müdür. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un 3 yerden maaş aldığı ortaya çıktı CHP’li Yavuzyılmaz, Ersoy’un ayda toplam 228 bin lira kazandığını açıkladı...

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:01
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Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un aylık maaşının 41 asgari ücrete eşit olduğu ortaya çıktı

41 asgari ücretlinin maaşını alan süper müdür. Aylık kazancı 228 bin TL. Bakın kaç yerden maaş alıyor
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Süper Müdürler arasına bir yeni isim daha katıldığı ortaya çıktı. Vatandaş geçinmek için tek iş bulamazken, AK Partili isimler çoklu maaşlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği AK Partili Burhan Ersoy oldu. 2011 yılında AK Parti'den aday adayı olan 2020'de Vakıflar Genel Müdürü olan Burhan Ersoy'un toplam 3 yerden maaş aldığı açıklandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın araştırmasına göre Ersoy genel müdürlük maaşının yanı sıra Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım'dan yönetim kurulu ücreti alıyor.

“AK Partili Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un Eylül 2022'deki aylık maaşını tespit ettik” diyen Yavuzyılmaz Ersoy'un aldığı maaşları şu şekilde sıraladı: “Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük maaşı: 29 bin 809 TL. Kuveyt Türk Bankası Yönetim Kurulu huzur hakkı: 175 bin 547 TL. Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi maaşı: 22 bin 976 TL.” Toplam maaşı 228 bin 332 TL. olan Ersoy'un bir aylık maaşı, 41 asgari ücrete denk geliyor.

ADINA VAKIF BİLE KURMUŞTU

Ersoy geçtiğimiz şubat ayında Ersoy Kültür ve Sanat Vakfı'nı kurmuştu. “Ersoy Kültür ve Sanat Vakfı” kurucuları arasında Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, eşi Ayşe Ersoy, oğlu Eyüp Candel Ersoy, gelini Rumeysa Nur Ersoy ve kızı Sidre Dilara Ersoy yer alıyor. Mal varlığı olarak 90 bin TL ayrılan vakfın amacı “Eğitim, kültür, sanat, sosyal hizmetler, çevre, sağlık, iklim, bilimsel araştırma ve geliştirme alanında ülkemizin kalkınmasını sağlamaya yardımcı olmak” şeklinde belirtiliyor.

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YÖNETİCİLERİN çarkı`cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner
19.09.2022 11:26
"- ne kadar bilirsen bil. söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. /gecinemiyorum-  
 
Celal dönmez
19.09.2022 11:14
Akp döneminde Karadenizli ırkçılığı tavan yapıyor. Kendi kendime acaba bu da mı Karadenizli dedim.Evet aynen dediğim gibi Karadenizliler bulunmaz Bursa kumaşı ya ondandır.  
 
Yazıklar olsun
19.09.2022 11:11
Hiç Allahtan korkmaz kuldan utanmazmısınız. Din vatan millet diyorsunuz ,dini istismar vatanı satıyor milleti soyuyorsunuz.Allah’hu tala sizi bildiği gibi eylesin  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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