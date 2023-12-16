Merkez Bankası başkanı Gaye Erkan İstanbul'da ev kirası çok pahalı. Annemlerin yanına yerleştik

Merkezi Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hürriyet’ten Ahmet Hakan’ın sorularını cevapladı.

Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul’daki kira fiyatlarından şikayetçi oldu.

Söyleşide Hakan’ın kiralara yönelik sorusuna “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” cevabı verdi.

Yüksek memur rütbesindeki Erkan’ın bile annesine yerleştiren yüksek kira fiyatlarına karşı önerisi ise sosyal konutların arttırılması. Erkan, "Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" diye konuştu.

“BEN İNDİ DİYORUM, O İNMEDİ DİYOR”

Erkan, apartman görevlisiyle diyaloğunu da anlattı. "Bir Merkez Bankası başkanı markette ilk neye bakar?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Ben markette patatesin, kırmızı etin ve sütün fiyatına bakıyorum. Ekmek, süt ve akaryakıtın enflasyonda ciddi bir etkisi var. Aynı ürünü farklı fiyata satan market gördüğüm zaman bunu onlara soruyorum. Sonuçta iki adım ötedesin. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor.