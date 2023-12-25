Mehmet Şimşek’in sır toplantısında alınan karar sızdı. Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte yoksulluk kalıcı hale gelirken, ev kiralarının artması da vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Ev bütçelerinin en zorlayıcı kalemlerinden biri olan kiralardaki bu artışın önüne yasal olarak yüzde 25 limiti koyulurken, bu uygulamanın kaldırılacağı iddia edildi.

‘SÜRE UZATILMAYACAK’

1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren yüzde 25 zam sınırı ev sahibi ve kiracıları özellikle son dönemde karşı karşıya getirirken, kiracılar, zam sınırının yeterli olmadığını, ev sahipleri ise sınırın kaldırılmasının kiraları daha da artıracağını savunuyordu.

Konuyla ilgili haberde Bakan Mehmet Şimşek’in bu uygulamadan vazgeçileceğini açıkladığı iddia edildi. Bakan Şimşek’in, yaptığı açıklamada ‘Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak’ dediği iddia edildi.

Mehmet Şimşek’in ayrıca ‘Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz’ dediği de belirtildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş zam yapan ev sahiplerine karşı "Olacak şey değil. İnsaf ya" şeklinde tepki göstermişti.

Erdoğan yaptığı o konuşmasında; "Dün bir vatandaşım, 'Kiracıyım, ev sahibi sıkıştırıyor, 2 bin 500 veriyordum, 7 bin 500'e çıkardı. 'Ya verirsin ya çıkarsın' diyor' dedi. Mecburen ilçedeki belediye başkanımızı aradım ricada bulundum. 'Ya uygun kiralık bul ya bizim TOKİ'den varsa imkan sağla' dedim. Her şeyi devletten beklemek olacak şey değil. O ev sahibi şimdi dinliyordur beni. Sende vicdan var mı? İnsaf ya" ifadelerini kullanmıştı.

Zam üst sınırı kararının kaldırılmasından sonra ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu oldu.