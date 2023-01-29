Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1 yenerken Valencia kariyer rekorunu kırdı.

Ekvadorlu futbolcu maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Böylece Valencia kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atmış oldu.

Sarı lacivertli takımın diğer golü Batshuayi'den geldi.

Valencia, 17 maçta attığı 19 golle gol krallığında rakipleriyle arasındaki farkı da açtı.

Valencia maçtan sonra da "Kariyerimde ilk kez bir maçta 4 gol attım. Maçtan önce eşim ve çocuklarımla konuşuyordum. Bugüne kadar hiç bir maçta 4 gol atamadım demiştim. Bugün attım. Bugün eve gider gitmez eşime söyleyeceğim. Hiç bir maçta 5 gol atmadım diye. Belki atarım" dedi.