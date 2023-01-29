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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı gol attığına pişman etti

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 1-0 öne geçtiği maçta Valencia'nın 4 golüyle Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 21:15
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Valencia şov yaptı Fenerbahçe fark attı

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı gol attığına pişman etti
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Fenerbahçe, Valencia'nın 4 gol attığı maçta Kasımpaşa'yı farklı yendi: 5-1.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 37 (P), 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 90+2. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 24. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 44'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 19 puanla 16. basamakta yer buldu.

 

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