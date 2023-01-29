Fenerbahçe'nin kaostan nasıl çıktığını açıkladı

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Karşılaşmaya 41 puanda başlayan sarı lacivertliler, ilk golü kalesinde görmesine rağmen anında reaksiyon vererek Enner Valencia’nın şov yaptığı maçta 5-1 kazandı.

Valencia, 4 gol atarak bu sezon ikinci hat-trick’ini yaptı ve Süper Lig’de bu sezonki 19. golünü kaydetti. Fenerbahçe, puanını 44’e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi. Kasımpaşa ise bu yenilgi sonrasında 19 puanla 16. sırada kaldı.

Fenerbahçe, Kadıköy’de 4-1-3-2 formasyonuyla sahaya çıktı. Genç yetenek Arda Güler’in ilk 11’de başladığı müsabakanın ilk 5 dakikası sıkı bir orta saha mücadelesine sahne oldu.

Selçuk İnan’ın takımında ilk tehlikeli atak 7. dakikada Fall’un auta çıkan şutuyla gelirken Jorge Jesus’un öğrencileri, maçın ilerleyen dakikalarında oyunu biraz daha rakip ceza sahasına doğru yığmaya başladı.

FENERBAHÇE FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Duran toplarda etkili olmaya da başlayan Fenerbahçe, 20. dakikada Enner Valencia’nın kafasıyla gole yaklaşsa da skor gelmedi. Arka arkaya bir kez daha gole yaklaşan Valencia, tam bir dakika sonra kaleciyle baş başa kaldı ve bu sefer net fırsatı değerlendiremedi.

KASIMPAŞA ANİDEN GELDİ VE GOLÜ BULDU

Artan baskı karşısında hızlı ataklarla yanıt vermeye çalışan Kasımpaşa’da dışarı çıkan top, taç atışıyla hemen oyuna sokuldu. Hızlı gelişen atakta 23. dakikada topla bulaşan Fall, dağınık yakalanan Fenerbahçe savunması arasında topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Fall, bu sezon ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

VALENCIA, TEKRARLANAN PENALTIDA KAOSU DURDURDU

Golden sonra sahada kaos futbolu sergileyen Fenerbahçe, orta sahada toplar kaybetmeye başladı. Maçın 1/3’lik bölümü şon skorla atlatan Fenerbahçe, 33. dakikada çıktığı kontra atakta penaltı kazandı. Ceza sahasi içinde faul alan Valencia, topun başına geçti ve sezonun gol kralı, penaltı vuruşunda direğe takıldı.

VAR tarafından kontrol edilen penaltı vuruşu, kalecinin ayağının çizgide olmamasından ötürü tekrarlandı. Valencia, bu sefer kaleciyi ters köşeye yatırıp skora eşitlik getirdi. Fenerbahçe’nin 10 dakikalık kaos futbolu da bir an olsun durmuş oldu.

GOLCÜ DURDURULAMIYOR, ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL

Kaosu atlatan ve akın akın gelen Fenerbahçe’de hızlı gelişen atakta Ferdi, 40. dakikada sağdan topu içeriye doğru kesti ve Enner Valencia’nın usta işi plasesi, ev sahibini üç dakika içerisinde öne geçirdi. Ekvadorlu yıldızın golleriyle skor 2-1’e geldi.

VALENCIA HATTRICK’I YAPTI

Fenerbahçe, soyunma odasından 2-1 önde döndüğü maçın ikinci yarısına savunmada sallantılı bir şekilde başladı. Kasımpaşa, savunma çizgisini araya attığı toplarla geçmek isterken orta sahada ise istenmeyen açıklar vermeye başladı.

Rakibinin bu hatalarını affetmeyen Fenerbahçe’de Valencia, Arda Güler’in uzak mesafeden müthiş bir aşırtma vuruş yapmasından sonra direkten dönen topu tamamladı. Sezonun da şu anki gol kralı olan oyuncunun hattrick performansı, skoru 3-1 yaptı.

VALENCIA’DAN “4” DÖRTLÜK PERFORMANS

Farkı yakaladıktan sonra rakip yarı alanda hazırlık paslarını sürdüren ev sahibi, 60. dakikadan sonra adeta taraftarıyla birleşti.

Şampiyonluk şarkıları eşliğinde art arda ataklar tribünleri de coşturdu. Tabelaya bir gol daha ekleyen Valencia, 69. dakikada 4. golünü atarak skoru da 4-1 yaptı.

JESUS TAKIMI ALKIŞLATTI

Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, yine etkili bir atak yaptı. 75. dakikada Rossi topu taşıyıp sağ kanattaki Valencia'ya aktardı. Valencia'nın ortasında Batshuayi'ye top giderken son anda savunma araya girdi. Son anlarda ise Batshuayi imza golünü atıp skoru belirledi: 5-1.

Jesus maçın son diliminde taraftarına alkışlattığı takımının performansından son derece memnun kalmış görünüyordu. Kanarya, yeniden zirvelere doğru kanatlandı.