Ekvador'a Senegal önünde Valencia'nın neden yetmediğini açıkladı

Dünya Kupası'nda A Grubu'nda son maçlar öncesi Hollanda işi bitirmişti. Katar karşısına antrenman maçına çıkıyordu.

Asıl heyecan Ekvador-Senegal maçındaydı. Ekvador ilk iki maçında Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ayakta kalmıştı. Katar'ı Valencia'nın 2 golüyle yenmiş, Hollanda karşısında yine Valencia'nın golüyle beraberliği kurtarmayı bilmişti.

Bu maçta beraberlik yetecekti. Senegal'in ise mutlaka kazanması gerekiyordu.

Kazanmak isteyen doğal olarak golü düşünerek başladı maça. Ekvador ise "Top çevireyim, zaman geçireyim" havasındaydı.

Senegal, daha maçın ilk dakikalarında girdiği gol pozisyonlarıyla Ekvador'a "Düşüncen yanlış" mesajını veriyordu ama anlayana. Anlayamana da golü atıyorlar anında.

42. dakikaydı, yine Senegal ataktaydı. Ceza sahasında Senegalli futbolcu düşürülünce maçın hakemi Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltıyı İsmaila Sarr gole çevirdi ve işin rengi değişti.

İkinci yarıda roller değişmişti. Artık gol atması gereken Ekvador'du, Senegal'i bu skor yetiyordu.

İkinci 45 dakikanın Ekvador oyunu değiştirmek istemiyordu ama Senegal'in sağlam futbolu engel oluyordu buna. Fizik güçleri de vardı, teknikleri de. Sahanın her yerinde çoğalıyorlar, topu alan her Ekvadorlu'nun yanında bir kaç kişi birden bitiyorlardı. Hele de Valencia. Ekvador'un en önemli gol silahına alan bırakmamaya çalışıyorlar, zaman zaman sertlikten de kaçınmıyorlardı.

Ama 68. dakikada korner kazandı Ekvador. Senegalliler "Aman Valencia'ya dikkat, Estrada'yı da kaçırmayalım" derken arka direkteki Caicedo'yu unutmuşlardı. O da bunun avantajını kullandı. Kafalardan seken top bomboş durumdayken önüne geldi, o da filelere gönderdi: 1-1.

Roller yine değişmişti şimdi. Bir anlık boşlukta golü yiyen Senegal gol atmalıydı, Ekvador'a bu sonuç yeterdi. Onlar fazla beklemedi. 70. dakikada faul atışından ceza alanına gönderilen top defanstan sekti ve defanstan öne çıkan Koulibaly'nin önüne düştü. Koulibaly'i dev gibi cüssesiyle orada nasıl unttu Ekvadorlular? İşte bunun faturasını ödediler. Koulibaly durumu 2-1 yaptı.

Roller bir kez daha değişmişti. Şimdi Ekvador'a gol gerekliydi. Ama başaramadılar. Ne Valencia'nın gücü kalmıştı artık, ne de arkadaşlarının. Ekvador'u ilk iki maçta taşıyan ve buraya kadar getiren Valencia daha fazla bir şey yapamadı. Senegal Hollanda'nın ardından ikinci olarak son 16'ya kalırken, Valencia Katar'da iz bırakmakla yetindi. Bu da bir teselli.