Valilikler "Aman dikkat, önleminizi alın" dedi. İki şehir için şiddetli fırtına uyarısı

Kaynak: DHA / İHA
Valilikler "Aman dikkat, önleminizi alın" dedi. İki şehir için şiddetli fırtına uyarısı
Ankara ve İstanbul valilikleri yarın kentlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, ulaşımda oluşabilecek aksaklıklar ve çatı uçmaları konusunda uyarı yaptı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinde 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren; güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklenmektedir. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gazdan kaynaklanabilecek zehirlenmeler olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL İÇİN DE ALARM VERİLDİ

İstanbul Valiliği de, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

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