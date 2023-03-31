31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Valiz dolusu zehir yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gerçekleştirilen kontrollerde 36 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 14:27
Takip Et

Valiz dolusu zehir yakalandı

Valiz dolusu zehir yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda bir yolcudan şüphelenerek takibe alındı. 

Selanik’ten geldiği belirlenen kişi, dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzere iken ekipler tarafından çevrilerek, beraberindeki eşyalar x-ray taramasından geçirildi. 
Valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğunun görülmesi üzerine narkotik dedektör köpek eşliğinde kontroller başlatıldı. 

Bu esnada yolcunun şüphe uyandıran tavır ve hareketler sergilemesi ekiplerin dikkatinden kaçmazken, gerçekleştirilen kontrol sonucunda ekiplerin şüphesi boşa çıkmadı.

Narkotik köpeğin yolcunun valizlerine tepki verdiğinin görülmesiyle birlikte detaylı arama çalışması yapıldı. 

Aramada iki adet valizin içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Yapılan analiz ve ölçümlerde, söz konusu maddenin skunk cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

 Yakalanan 36 kilogram uyuşturucuya gümrük muhafaza ekiplerince el konuldu.

Öte yandan, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
4
﻿Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
7
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿'Kaç bankada hesabım var' sorusunun cevabını bu adımlarla öğrenebilirsiniz
﻿'Kaç bankada hesabım var' sorusunun cevabını bu adımlarla öğrenebilirsiniz
﻿'Kaç bankada hesabım var' sorusunun cevabını bu adımlarla öğrenebilirsiniz
﻿Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu. Büyükşen cinayetinde yeni gelişme
﻿Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu. Büyükşen cinayetinde yeni gelişme
﻿Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu. Büyükşen cinayetinde yeni gelişme
﻿Yıkılan binaların fotoğrafını çekerken komalık oldu
﻿Yıkılan binaların fotoğrafını çekerken komalık oldu
﻿Yıkılan binaların fotoğrafını çekerken komalık oldu
﻿Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’le görüşüyor
﻿Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’le görüşüyor
﻿Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’le görüşüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.