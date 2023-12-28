Van-Bahçesaray kara yolunda çığ temizleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA
Van-Bahçesaray kara yolunda çığ temizleme çalışmaları sürüyor
Van'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizleniyor. Yol kenarına bırakılan 2 araç kar altında kaldı.

Van'da geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışının durmasının ardından Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’ne ulaşan ekipler, düşen çığları temizledi.

Kar kütlesinin altında kalan araçlardan birinin çevresi ekipler tarafından temizlenirken bir aracın da uçurumdan yaklaşık 20 metre yuvarlandığı belirlendi.

Zorlu şartlar altında çalışan ekipler yolun kalan kısmını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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