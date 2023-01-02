Van'da 1 gün arayla 3'üncü deprem

Milli Gazete'nin haberine göre, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van'ın Değirmenözü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Saat 08:44'te meydana gelen deprem, yerin 5.0 km derinliğinde oluştu.

Van’ın Saray ilçesinde dün de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. .

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal meyda adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Saray ilçesi Yeşilağaç mevkiinde saat 09.58 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Dünkü ilk depremin ardından Van bir kez daha sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, sabah saatlerinde sallanan Van'dan bir deprem haberi daha geldi. Merkez üssü Van'ın Bağdaşan köyünde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.