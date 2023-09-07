Van’da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van’da değişik suçlardan aranma kaydı olan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Van’da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan koordineli çalışmalar neticesinde; ‘hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranma kaydı olan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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