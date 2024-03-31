Van'da 4 aylık bebeğini ve eşini silahla vuran uzman çavuş intihar etti

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu aktarılan uzman çavuş, beylik tabancasıyla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu.



Evden gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, 4 aylık bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı belirlendi.



Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Uzman çavuşun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.