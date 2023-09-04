Van'da 8 göçmen organizatörü tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 8 organizatör tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Van'da 8 göçmen organizatörü tutuklandı


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 5 operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır. Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 3 metruk bina yıktırılmıştır” denildi.

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