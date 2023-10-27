Van'da gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantıları yasaklandı

Van Valiliği, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçmek amacıyla gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını 2 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Van'da gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantıları yasaklandı

Yasaklama, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla getirildi.

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

van-valilgi.jpg“HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI”

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 28 ve 29 Ekim tarihlerinde 2 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

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