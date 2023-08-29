Van'da Irak plakalı otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde Irak plakalı otomobilin kazaya yapması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Van'da Irak plakalı otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakeem Khaleel Hasan yönetimindeki otomobil, yağan yağmurdan dolayı yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

aw018575-04.jpg

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

aw018575-02.jpg

aw018575-01.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Aç kalan tilki köye indi Güncel
Aç kalan tilki köye indi
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü Güncel
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak Dünya
İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak
Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi? Güncel
Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi?
Sigara içen hastalarda boy uzatma ameliyatının riskleri. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Sigara içen hastalarda boy uzatma ameliyatının riskleri. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Ata Demirer kilo verme sırrını paylaştı Magazin
Ata Demirer kilo verme sırrını paylaştı
Eyüpspor Svit Seslar’ı kadrosuna kattı Spor
Eyüpspor Svit Seslar’ı kadrosuna kattı